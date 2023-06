Prediabetes, una enfermedad sin síntomas, pero que lanza señales

Expertos Clínica Mayo.

La mayor parte de la glucosa en el cuerpo proviene de los alimentos que comes. Cuando se digiere la comida, el azúcar entra en el torrente sanguíneo. La insulina permite que el azúcar entre en las células y reduce la cantidad de glucosa en la sangre.

Si bien se desconoce la causa exacta de la prediabetes, los antecedentes familiares y la genética parecen ser un factor importante. Lo que está claro es que las personas con prediabetes ya no procesan el azúcar (glucosa) correctamente. Lea: Prediabetes, ¿por qué debemos estar alerta?

Los signos y síntomas clásicos que sugieren que has pasado de la prediabetes a la diabetes tipo 2 incluyen los siguientes:

La prediabetes no suele presentar ningún signo o síntoma. Un posible signo de prediabetes es el oscurecimiento de la piel en ciertas partes del cuerpo. Las áreas afectadas pueden incluir el cuello, las axilas y la ingle.

La insulina es producida por una glándula situada detrás del estómago, llamada páncreas. El páncreas envía insulina a la sangre cuando comes. Cuando el nivel de glucosa en la sangre comienza a bajar, el páncreas ralentiza la secreción de insulina en la sangre. Le puede interesar: Joven quedó con “dientes de tiburón” tras un fallido diseño de sonrisa

“Cuando tienes prediabetes, este proceso no funciona tan bien. En consecuencia, en lugar de alimentar las células, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo. Esto puede deberse a lo siguiente: el páncreas no produce suficiente insulina y las células se vuelven resistentes a la insulina y no permiten la entrada de tanta azúcar”, reseña la Clínica Mayo.

¿Cuándo consultar a un médico?

Expertos de la Clínica Mayo aconsejan que acudas a un médico si estás preocupado por la diabetes o si notas cualquier signo o síntoma de la diabetes tipo 2. Es importante preguntar sobre los exámenes de detección de glucosa sanguínea si presentas factores de riesgo para la diabetes.