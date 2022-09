Positividad tóxica en redes: ¿es posible ser feliz todo el tiempo?

Desde hace tiempo es común ver en las redes sociales (y otras plataformas digitales) a personas que aseguran que es posible estar anímicamente al 100%, que todo es posible si crees en ti y que puedes lograr ser exitoso en cada área de tu vida con solo proponértelo. Lo cierto es que esta no es una verdad absoluta y que la vida es mucho más compleja.

No es que no necesites de voluntad para cumplir tus objetivos, lo que sucede es que seguramente tendrás trabajar en ellos para lograrlos y que, posiblemente, lo intentarás varias veces antes de que te salga a la perfección eso que quieres conseguir. Y, por supuesto, a veces no depende de ti y tus ganas, sino de factores externos que no siempre podrás controlar. Lea aquí: La crisis de los 20: ¿Acaso no cumpliré mis sueños?

Y es que en un intento por promover la productividad y estilos de vida que, para algunos, son objetivos inalcanzables -ya sea por no tener los recursos económicos, por asuntos sociales o emocionales- los influencers crean una imagen de la realidad muy distinta a la que muchos de sus seguidores tienen.

Por esa razón, se ha hecho visible el término “positividad tóxica”, que implica creer que los sentimientos negativos son inaceptables y para cambiarlos, las personas pueden llegar, incluso, a hacer cosas que no son de su agrado.