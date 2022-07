Por quinto pico: Minsalud solicitó aumentar vacunación y pruebas COVID

Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social.

El llamado fue reiterado por la directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar, quien dijo es que muy importante que los profesionales de la salud hagan un diagnóstico diferencial, debido a la presencia de otros virus por el actual pico respiratorio por otro tipo de virus.

“Si la sintomatología no es clara, también es importante que el profesional, mediante ese diagnóstico, realice las pruebas que sean necesarias para poder seguir haciendo la vigilancia y poder identificar cómo se va comportando este pico, que no es significativo, pero no quiere decir que no podamos ver una curva mayor”, puntualizó.