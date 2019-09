¿Por qué se recomienda consumir fibra?

Estar en una emocionante cena con amigos y que de repente ¡pum!, aparezca un dolor de estómago de esos que lo doblan a uno. Un día estamos bien y al otro no sabemos. Si hoy comí lentejas y no me hicieron daño, puedo comer lentejas otro día con el miedo de que me mande al baño*

Para las personas con síndrome de colon irritable, consumir fibra está recomendado pero cada organismo reacciona diferente a los alimentos y por eso los médicos aconsejan dietas, que en gran parte dependen de la experiencia del paciente.

Por ejemplo, la col, coliflor, habas, garbanzos, lentejas, coles de Bruselas, cebollas, puerros o guisantes, no están recomendados en muchos casos, pese a tener fibra, pero esta siempre será buena para las personas con estreñimiento.