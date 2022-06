¿Por qué la crianza es abrumadora para algunos padres?

Tomarse un par de descansos de cinco a diez minutos al día para cuidarse a sí mismo. El autocuidado no es egoísta, es fundamental como cuidar de los demás”,

Bernadette Melnyk, decana de la Facultad de Enfermería de la Estatal de Ohio y coautora del informe.

A día de hoy es crucial encontrar respuestas en torno al tema, pues el mundo contemporáneo tiene exigencias mayores, las ciudades son más caóticas y menos amables para la vida comunitaria, “ahora tenemos muchos más motivos para estar estresados. Además hay mucha más conciencia de que la vida no debe ser solo trabajos y obligaciones”.

Por lo pronto, las especialistas tienen claras algunas recomendaciones para evitar caer en este fenómeno y, en caso de hacerlo, salir airoso.

La primera tiene que ver con comprometerse al menos una vez al día con técnicas que alivien el estrés, por ejemplo, practicar la atención plena o la meditación. “Tomarse un par de descansos de cinco a diez minutos al día para cuidarse a sí mismo. El autocuidado no es egoísta, es fundamental como cuidar de los demás”, señala en el comunicado Bernadette Melnyk, decana de la Facultad de Enfermería de la universidad y coautora del informe. Lea: Claves para que los niños logren un buen descanso

Es importante ser comprensivo con usted y no comprometerse demasiado, “hay que aprender a decir que ‘no’ y no sentirse culpable por ello”. Busque una red de apoyo, un amigo o familiar con el que pueda desahogarse, recuerde que no está solo y que muchos otros padres pueden estar sintiéndose igual que usted.

Si el agotamiento, la depresión o la ansiedad interfieren con su concentración, su juicio o su desempeño en cualquier ámbito de la vida, será necesario buscar la ayuda de un profesional. Acéptese humano, “reconozca que es válido no tener todas las respuestas, equivocarse, lo importante es que opte por reparar el error”, finaliza Robayo