¿Por qué a algunos les gusta tener sexo en público? Experta lo explica

Diana C. Gómez, psicóloga clínica.

Cambiar la comodidad de la habitación por un acto ilícito

“Para algunas personas la motivación para el ‘dogging’ (tener sexo en lugares o espacios públicos) efectivamente es estar expuestos a situaciones ‘nuevas, extremas’, de alto riesgo, que se salgan de la rutina y que les generan adrenalina”, explica Gómez.

La respuesta que generalmente brindan estas personas es: “Por el aburrimiento sexual”, “por experimentar” e indican que el sexo “ortodoxo” ya no les resulta novedoso y buscan nuevas formas de “explorar”. No obstante, esa “exploración” solo es válida cuando no afecta la integridad de otros y al exponerse públicamente “claramente pasa un límite, pues estaría obligando a un tercero a presenciar algo que no quiere”, añade. Lea: ¿Cuántas calorías se queman durante las relaciones sexuales?

Queramos o no, en la esfera pública hay restricciones porque pues lo que hacemos afecta a otros, ya sea directa o indirectamente.

“Si bien es cierto que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos, también hay límites y normas sociales definidas”, afirma la psicóloga Diana C. Gómez.

En conclusión, la especialista enfatiza en que cada caso debe analizarse de forma particular, aunque exista una posible serie de explicaciones comunes como la parafilia. Sin embargo, puede que esta última no sea la respuesta a este tipo de situaciones.