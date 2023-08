¡Por molécula de azúcar! Leche materna influye en la inteligencia del bebé

Es conocido que la lactancia materna entrega una serie de beneficios para la salud, tanto como para la madre como para el bebé. La leche materna contiene varios anticuerpos que protegen ante posibles infecciones al sistema inmunitario del recién nacido. Y las madres que amamantan tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama o de ovarios y enfermedades metabólicas, como la diabetes. Lea: Lactancia materna tiene una hora mágica: conoce sus beneficios

Recientemente, investigadores del Centro de Investigación sobre Nutrición Humana y Envejecimiento (HNRCA, por sus siglas en inglés) de la Universidad Tufts de Massachusetts (EE. UU.) han descubierto una relación entre una molécula de azúcar contenida en la leche materna y el desarrollo cerebral infantil.

En concreto, el estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences destaca un micronutriente llamado mio-inositol que está presente en la leche materna durante los primeros meses de lactancia, justo en la fase en que se forman las conexiones neuronales del cerebro de un lactante.