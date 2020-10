“Escuela, porque el sentir que se carece de unos centímetros en un mundo que todo lo coloca en alto, me ha permitido aprender a luchar siempre por lo que quiero, desde las cosas más sencillas como encender la luz, alcanzar a un mostrador, subir a un vehículo. Es como vivir en deporte extremo todo el tiempo”, dice.

¿Qué es la ADEE?

“Las personas con acondroplasia pueden llevar vidas sanas y activas. No obstante, las afecciones que causa este tipo de enanismo tienen complicaciones de alto riesgo, por ello es indispensable que la persona con ADEE tenga claridad de su diagnóstico específico y reconozca que por su condición puede ser propenso a diferentes complicaciones y debe asumir los controles médicos constantes para mantener una vida saludable”, explica Liliana Mejía, médico endocrinólogo pediatra.

Las miradas, un reto

Colombia legisló la ley 1275 de 2009 para poner en el foco de atención y especial protección a este grupo poblacional debido al abandono, puesto que han tenido que enfrentar la falta de oportunidades de empleo, trato discriminatorio, problemas para el desarrollo de actividades cotidianas debido a la falta de infraestructura adecuada para ello, sin contar con los padecimientos físicos propios de esta enfermedad.

Esto los convierte en población vulnerable, discriminada y en algunos casos marginadas de las políticas, programas y proyectos de índole socioeconómico que ofrece el Estado.

Pero sin duda, el reto más grande de las personas con ADEE es la inclusión social, el enfrentar las miradas, los chistes peyorativos que se hacen todo el tiempo de ‘los enanos’, el morbo de la gente que muchas veces toma fotos, señala, o se ríe.

“Esto, repercute en todas las personas con ADEE, porque el rótulo de “bufones o duendes” condiciona a la hora de aspirar a un empleo; y los chistes, comentarios y personajes que se crean en torno a nosotros, afecta especialmente a los niños y jóvenes en las escuelas, donde algunos sufren bullying y discriminación.

“Por eso también se han creado proyectos como “Si Me Ves”, del cual soy cofundadora y lidero con Carolina Dulcey, mamá de una niña con acondroplasia. A través de charlas en colegios, empresas, universidades, se busca transformar las miradas. Porque la idea no es que no nos vean; lo que queremos es que el mundo baje la mirada y nos vea de otra manera”, añade Kary.