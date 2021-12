Sin embargo, cual no ha sido mi sorpresa al leer en los medios anglosajones la noticia de que se ha cambiado el plazo para el almacenamiento de los gametos y embriones en los centros de reproducción asistida, de 10 años, que era el plazo que existía, hasta los 55 años.

Sin embargo, cual no ha sido mi sorpresa al leer en los medios anglosajones la noticia de que se ha cambiado el plazo para el almacenamiento de los gametos y embriones en los centros de reproducción asistida, de 10 años, que era el plazo que existía, hasta los 55 años.

James Bethell, el ministro de Salud responsable de la innovación, en un alarde de reformismo, ha defendido la autonomía del paciente diciendo que: “Los futuros padres no deberían tener que luchar con los límites de tiempo en sus opciones de fertilidad, y este importante cambio en los plazos de almacenamiento les dará a las personas más control sobre su futuro y eliminará la presión que conlleva saber que se debe tomar una decisión en 10 años”.

La Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), organismo que regula las prácticas de reproducción asistida en las clínicas de Reino Unido, ha publicado también su aplauso a esta decisión.

Mi asombro al conocer la noticia proviene, no de la ampliación del plazo, sino del hecho de que en España llevamos ya quince años permitiendo que los gametos y embriones puedan mantenerse criopreservados, no 55 años, sino todo el tiempo que sus propietarios consideren, hasta el límite de edad reproductivo. (Le puede interesar: La infertilidad no apaga el sueño de ser padres)

Y aunque, como comentaba al principio, existen todavía algunas incongruencias que deben de ser solucionadas (asemejar legalmente a los ovocitos con los embriones, por ejemplo, pero no con los espermatozoides), comprobamos que hemos ido muy por delante de la ley inglesa.

No obstante, podemos caer en el error de creer que ampliar los plazos de almacenamiento dan plena autonomía a los pacientes en la elección del destino de sus embriones, cuando no es así. Los pacientes no pueden, si así lo desearan, dejar de crioconservar sus embriones porque ya han visto cumplido sus deseos reproductivos.

Por otra parte, siguen sin pensar en el gran problema que representan los miles de embriones almacenados en los bancos sin un destino determinado, o con progenitores a los que es imposible localizar. Esto es un verdadero problema en España y los expertos tratan de arrojar luz para solucionarlo a través de sus sociedades científicas abordando sobre todo sus implicaciones éticas.

Porque, no olvidemos que, los problemas éticos siempre preceden a los legales.