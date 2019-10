Podrían evitar metástasis para tratar mejor el cáncer

Detener el desarrollo de las células troncales cancerosas podría inhibir la metástasis, el proceso que provoca que el cáncer se propague de una zona a otra del organismo, aseguró un investigador mexicano.

En un comunicado, Antonio Velasco Velázquez, investigador de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que las células troncales cancerosas son parte de los tumores.

Si el cáncer es del tipo hematológico, éstas están en la sangre, y en tejido sólido como la mama o la próstata, forman parte del tumor y, generalmente, son más resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia.

Es por ello que, dijo Velasco, “nos interesa su biología, para eventualmente erradicarlas” y destacó que conocerlas desde su parte más básica puede ayudar a crear nuevos fármacos dirigidos específicamente a ellas.

De poder atacarlas, manifestó, se podría reducir la propagación del cáncer, lo cual muchas veces causa la muerte de quienes padecen la enfermedad.

Así, al evitar la metástasis, los pacientes se quedarían solo con el tumor primario y tendrían un mejor pronóstico de vida y de respuesta al tratamiento, detalló el experto.

Puntualizó que sus investigaciones están enfocadas en el desarrollo de fármacos contra proteínas receptoras de membrana, que están expresadas en células troncales cancerosas, para que no proliferen, no se muevan, mueran y no formen metástasis.

En tanto, Aliesha González Arenas, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM aseguró que el análisis de este tipo de células “ha abierto un campo enorme para entender por qué diferentes tumores se vuelven resistentes a cierta quimio o radioterapia”.

Explicó que las células troncales son altamente proliferativas e infiltrativas, y muy vascularizadas (rodeadas de gran cantidad de vasos sanguíneos que les permiten tomar nutrientes).

Además, tienen capacidad para autorregenerarse y dividirse. “Son muy eficientes”, resumió.

González Arenas estudia dos tipos de tumores cancerosos cerebrales con alta reincidencia. “Parece que las células troncales cancerosas tienen un papel relevante en su desarrollo”, subrayó.