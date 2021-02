5. ¿Qué no contiene? Huevo, conservantes y látex.

1. Fue fabricada por las farmacéuticas Pfizer, Inc., y BioNTech. Según explican los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, se trata una vacuna de tipo ARNm o ARN mensajero, ¿pero qué quiere decir esto? Que este biológico no utiliza el virus atenuado o inactivado (como otras vacunas), sino que “en lugar de ello, les enseñan a nuestras células a producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos”.

6. ¿Quiénes no deberían vacunarse? Si ha tenido una reacción alérgica grave (anafilaxis) o una reacción alérgica inmediata, aunque no sea grave, a algunos de los ingredientes de la vacuna ARNm contra el COVID-19, no debería recibir una vacuna de ARNm contra el COVID-19.

7. Los efectos secundarios más comunes durante los estudios de esta vacuna fueron:

-Dolor en el brazo donde se inyectó.

-Hinchazón en el brazo donde se inyectó.

-Enrojecimiento en el brazo donde se inyectó.

-En el resto del cuerpo: escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.

-Estos efectos secundarios suelen aparecer al cabo de uno o dos días después de vacunarse. Pueden parecerse a los síntomas de la influenza e incluso podrían afectar su capacidad para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días.

-Los efectos secundarios (como fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza) fueron más comunes después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

-Aunque fueron pocas las personas de los ensayos clínicos que llevadas al hospital, los datos sugieren que quienes recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech eran menos propensas a tener estos resultados más graves en comparación con las personas que recibieron la solución salina de placebo. (Le puede interesar: Vacuna de Pfizer, ¿qué efectos secundarios se han reportado?)

8. Existe una posibilidad remota de que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 pueda causar una reacción alérgica severa y, en ese caso, puede resolverse en minutos usando epinefrina. Una reacción alérgica grave suele ocurrir en unos pocos minutos a una hora después de recibir una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. Por esta razón, los vacunados deben quedarse en el lugar de la inmunización al menos por media hora.

9. La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 fue aprobada de emergencia en Colombia por el Invima, debido a la crisis causada por la pandemia. En ensayos clínicos, aproximadamente 20.000 personas de 16 años o más recibieron al menos 1 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.

10. Tras recibir su primera dosis, le darán un carné de vacunación que debe mostrar cuando regrese para su segunda dosis.