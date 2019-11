¿Por qué algunas personas casi no

Use pañuelos de papel en lugar de los de tela.

Deseche los pañuelos en el cesto de basura y lávese las manos inmediatamente.

Cuando tosa, no use la mano para taparse. Si no tiene un pañuelo de papel, tosa o estornude contra la parte superior de su brazo.

No tome Aspirina (Se debe evitar la administración de Aspirina, por su posible relación con el síndrome de Reye).

Quédese en casa si está enfermo.

Limpie las superficies más comúnmente utilizadas.

No comparta artículos personales.

Evite tocar animales salvajes.