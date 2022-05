Mientras estaba embarazada, Nelsy Ramírez se dio cuenta de que cada vez escuchaba menos y que los sonidos parecían esfumarse progresivamente.

Tenía solo 24 años cuando empezó a escuchar solo pitidos dentro de sus oídos. “En principio, pensábamos que era preclampsia pero el médico me decía que no tenía la presión alta y que me fuera para la casa, que estaba normal”, relata y dice que ya sus familiares y su esposo tenían que repetirle hasta tres veces las cosas porque no escuchaba.

Cuando nació su hijo Aaron, hace cuatro años, escuchaba cada vez menos y el día menos pensado, perdió totalmente la audición por ambos oídos. Su único consuelo fue que, a pesar de sus temores, su hijo nació sin ningún problema.

Nelsy hace parte de las más de 500.000 personas con pérdida auditiva en Colombia, ese grupo a quienes les llegó por azar y a temprana edad. En este, como en muchos otros casos, un implante coclear le cambió la vida. El otólogo Julián Ramírez, afirma que estos pacientes "pueden tener la oportunidad de volver a trabajar y tener una vida normal gracias al implante, lo que lesharía más fácil el día a día".