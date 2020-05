Pacientes con insuficiencia cardíaca, en línea de riesgo frente al COVID-19

Que el corazón simbolice el centro de nuestra vida va más allá de ser una definición romántica de la importancia de este órgano. Es él quien irriga la sangre a todos las partes de nuestro cuerpo y si no funciona bien se corre el riesgo que los demás órganos también enfermen. Un corazón débil afecta los pulmones, el hígado y hasta los riñones, por ejemplo.

Padecer insuficiencia cardíaca es tan delicado como tener cáncer. Clara Saldarriaga, cardióloga y miembro de la Asociación Colombiana de Cardiología, manifiesta que el 50 % de quienes sufren esta enfermedad suelen tener una proyección de vida de cinco años, por eso es tan importante estar alerta para identificar los síntomas que nos hagan sospechar a tiempo de esta patología y cumplir con el tratamiento médico adecuado. Vivir tanto más años como se pueda y hacerlo con calidad depende de ello.

Dificultad para respirar ante esfuerzos moderados, como subir escaleras o caminar rápido, e hinchazón de los pies y otros órganos del cuerpo deben hacernos sospechar que algo no anda bien en nuestro corazón.

Las causas de la insuficiencia cardíaca son dos: una hipertensión mal tratada e infartos, y estos últimos se producen por arterias del corazón obstruidas debido a placas de colesterol, lo que está estrechamente relacionado con obesidad y diabetes. En ambas circunstancias, tales padecimientos debilitan el bombeo que hace el corazón para irrigar la sangre a todo el cuerpo. Es una enfermedad que mayormente afecta a personas de 60 años en adelante, pero también a los jóvenes con problemas hereditarios o congénitos.

EL RIESGO FRENTE AL COVID-19

Los pacientes con insuficiencia cardíaca están en la primera línea de la población en riesgo frente al nuevo panorama de salud pública: la pandemia del COVID-19. Saldarriaga explica que esto ocurre porque quienes padecen insuficiencia cardíaca tienen más activa en la sangre la encima ECA-2, una sustancia que el nuevo coronavirus usa como receptor para entrar a los pulmones.

Y es que la relación entre los pulmones y el corazón es de doble vía y esencial para la vida. Los pulmones son los que oxigenan la sangre y esta a su vez necesita del bombeo del corazón para ser irrigada por todo el cuerpo. Si el corazón falla, la sangre se acumula en los pulmones generando afecciones respiratorias y edema pulmonar, y si los pulmones no funcionan bien, no oxigenan bien la sangre y esta no llega con la misma calidad al corazón y por ende a los demás órganos.

Dado que el COVID-19 es una infección respiratoria agrava la condición de los pacientes con insuficiencia cardíaca haciendo más severa la enfermedad para estas personas y elevando su riesgo de ser internados en una Unidad de Cuidados Intensivos para ser tratados con ventilación mecánica.

CUIDAR TU CORAZÓN ES ...

Por las razones anteriores, en este 9 de mayo, día en que se conmemora el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular hace un llamado a la ciudadanía en general a estar atenta para reconocer los síntomas y a cumplir con las medidas preventivas para mitigar el contagio del COVID-19. La recomendación máxima es cumplir con el tratamiento médico: la ingesta de las medicinas a tiempo, hacer actividad física moderada, bajar el consumo de sal y en general adquirir hábitos de vida saludable, como lavarse las manos y usar la mascarilla protectora si deben salir de sus casas o incluso dentro de los hogares si existe un miembro sospechoso de contagio. En caso de sentir cualquier afección de salud, apoyarse en consultas virtuales o telefónicas y solo acudir a los centros hospitalarios cuando los padecimientos no cedan.

La fecha también es aprovechada por la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Sociedad de Medicina Interna y Laboratorios Novartis, para lanzar la campaña “Cuidar tu corazón es cuidar lo que lo hace latir” (#micorazónlatepor) y poner en funcionamiento el portal web www.cambiandovidasla.com donde todo el mes de mayo habrá charlas en vivo en las que médicos especialistas responderán las preguntas de los pacientes. Esta interacción también estará activa en las redes sociales de las tres entidades, expresó Fernán Mendoza, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, quien invitó a los colombianos a compartir con amigos y familiares todos esos motivos que hacer latir el corazón: el amor, el deporte, la música, etc.

La insuficiencia cardíaca afecta al menos a 26 millones de personas en el mundo, lo que constituye un 2% de la población en el planeta; en Colombia la cifra alcanza el millón 500 mil; pero se cree que hay un subregistro que podría elevar este número.