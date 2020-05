Pacientes con Epoc y asma en los tiempos del nuevo virus

Según la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), la Epoc es la tercera causa de muerte en Colombia con 6.600 decesos anuales. El Ministerio de Salud y Protección Social, por su parte, estima que hay más de cinco millones de personas que padecen asma en el país

Quienes viven con estas afecciones pueden tener, a causa del nuevo coronavirus, complicaciones respiratorias agudas, como neumonía y supondrían una carga adicional al sistema de salud. En Cartagena, dos pacientes son Epoc y un paciente con asma han sido víctimas fatales del COVID- 19, según datos del Instituto Nacional de Salud.

El doctor Jaime Andrés Alvarado, neumólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y miembro de la Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax (Asoneumocito), explica algunos puntos importantes sobre estas afecciones, por estos días:

¿Actualmente hay estigma sobre las personas con problemas respiratorios?

- Sí. Hablar sobre enfermedades respiratorias como un estigma en la época del COVID-19 es riesgoso y complejo, ya que tiene una connotación negativa. Podemos afirmar que la mayoría de pacientes con patología respiratoria bronquial crónica tienen tos, ahogo y silbido en el pecho al respirar y, en la actual situación de salud pública, estos síntomas pueden ponerlos en riesgo de ser discriminados por la población general si se presentan en la vía pública, por ejemplo. Otro punto es que el virus sí estigmatiza al pulmón y ataca con más ferocidad a personas de mayor edad y con ciertas patologías crónicas, incluida la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asociándose con peores desenlaces en esa población. Afortunadamente, la evidencia hasta ahora disponible es que los pacientes con asma, típicamente mas jóvenes y la mayoría con enfermedades menos insidiosas, no presentan riesgo mayor de contraer el virus, ni de tener una evolución negativa con él.

Con estas enfermedades (asma y Epoc) bajo control, ¿puede haber crisis?

- El asma y la Epoc son enfermedades por definición heterogéneas. Esto significa que se incluyen pacientes que cumplen algunas características clínicas básicas y que se apoyan en exámenes paraclínicos, quienes, sin embargo, pueden tener comportamientos y pronósticos disímiles. Tanto en el Epoc como en el asma hay un fenómeno que se asocia con mayor mortalidad y mayor uso de recursos de salud: la presencia de crisis o exacerbaciones, eventos que se definen por un aumento sostenido de los síntomas. Una de las causas más frecuentes son las infecciones respiratorias, incluyendo el actual coronavirus. Sin embargo, en las buenas manos de un experto, es decir: de un neumólogo, el grupo de pacientes con el espectro sintomático más severo y con mayor frecuencia de exacerbación, puede mejorar su pronóstico al disminuir el riesgo de descompensaciones severas mediante un programa de atención integral que incluya el seguimiento multidisciplinario frecuente, además de implementar las estrategias farmacológicas y no farmacológicas más apropiadas. Es importante anotar que, aun con la implementación de estos procedimientos, no es posible en este momento de la historia de la medicina garantizar que un paciente con enfermedad bronquial severa no padecerá una crisis.

¿Estos pacientes deberían estar aislados en mayor grado que una persona sin las enfermedades?

- En el caso de la mayoría de las personas con asma no hay una indicación especial respecto a medidas de aislamiento. Se les sugiere, eso sí, que sigan cumplidamente su tratamiento de control con el fin de disminuir el riesgo de crisis. También se les recomienda el uso apropiado de tapabocas al salir de casa, especialmente en sitios concurridos.

Por el contrario, los pacientes con Epoc sí están incluidos en el grupo de mayor riesgo definido por el Ministerio de Salud. Por esta razón, en ellos se deben extremar las medidas de aislamiento social, aumentar el la frecuencia del lavado de manos y disminuir las salidas de casa hasta que las autoridades de salud así lo indiquen. En este grupo es fundamental facilitar el acceso no presencial al seguimiento médico y terapéutico, así como el adecuado uso del tapabocas en todo momento si deben salir de su domicilio.