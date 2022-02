Los nuevos casos de cáncer podrían aumentar casi un 60 % para 2040 en el continente americano si no se adoptan medidas, alertó este viernes la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El organismo, con sede en Washington, instó en un comunicado a aumentar los servicios de tratamiento de esta enfermedad y a mejorar la prevención, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, conmemorado cada 4 de febrero.

Este mal es la segunda causa principal de muerte en América después de las dolencias cardiovasculares: unos 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4 millones murieron de cáncer en 2020 en la región, de acuerdo al Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La directora de la OPS, Carissa Etienne, subrayó en la nota que “la pandemia de COVID-19 ha puesto muchos obstáculos en el camino, pero la lucha contra el cáncer no puede retroceder”. Lea aquí: “El cáncer me enfermó el cuerpo, pero me sanó el alma”

Agregó que “con acceso a los servicios de salud es posible detectar temprano el cáncer y tratarlo en forma efectiva”.