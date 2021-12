añadió.

Dolor de garganta

Aproximadamente la mitad de los encuestados experimentaron los tres síntomas clásicos de fiebre, tos o pérdida del olfato o del gusto. La mayoría de los participantes en el estudio estaban vacunados y no experimentaron enfermedades graves ni requirieron hospitalización.

Una empleada del centro de pruebas realiza una prueba de coronavirus mientras se encuentra en la calle comercial ‘Kurfuerstendamm (Ku’damm)’ en Berlín, Alemania.

Posible confusión con resfriados menores

El profesor Tim Spector, científico principal de la aplicación del estudio, afirmó que existe el riesgo de que los posibles casos de ómicron se confundan con resfriados menores. (Lea también: Moderna trabajará desde enero en una adaptación de su vacuna para ómicron)

“Como muestran nuestros últimos datos, los síntomas de ómicron son predominantemente síntomas de resfriado, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta y estornudos, por lo que la gente debería quedarse en casa ya que bien podría ser Covid”, dijo Spector en el último informe de Zoe.

¿En qué se podría diferenciar?

Una posible diferencia podría ser que la nueva variante ómicron cause una menor una pérdida del gusto y el olfato respecto a otras variantes, como la delta. Según informa The New York Times, 48 por ciento pacientes con la cepa original, según investigaciones, informaron de pérdida de olfato mientras que 41 por ciento de pérdida de gusto. Por su parte, un estudio con pacientes con la nueva variante en los Países Bajos descubrió que solo el 23 por ciento informaron de pérdida de gusto y solo el 12 por ciento de pérdida de olfato.

Aun así, según el medio, las pruebas todavía no son conclusivas y las diferencias podrían porvenir por otros factores, como el estado de vacunación.