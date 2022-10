Ojo: tu gato podría transmitirte un virus letal que no es toxoplasmosis

¿Tienes gatos en tu casa y no los has desparacitado?, si la respuesta es no, deberías correr al veterinario lo más pronto que puedas, pues tu mascota podría ser portadora de un peligroso virus.

Este fue el resultado que obtuvieron los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, quienes encontraron que estos felinos pueden provocarte una enfermedad que es potencialmente letal si no está desparasitado. Lea aquí: Mitos del embarazo: ¿Qué sucede con el mercurio y el pescado?

Los virólogos de la Universidad de Pittsburgh encontraron que la forma de propagación de este virus es a través de las células y órganos y usa el mismo método de propagación que el sarampión. La única diferencia es que este, el FeMV, se propaga a través de la orina.

Los expertos señalaron que el morbillivirus felino que ataca a los gatos puede transmitirse a los humanos por su gran potencial para infectar a través de esta secreción.