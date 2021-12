El comandante de esta misma institución, Joel Barrios, resalta: “Queremos recomendarles a los padres que tengan especial cuidado con los niños en esta época, no debemos entregarles pólvora para que vayan a jugar. No creamos que hay pólvora inofensiva: la pólvora reacciona con mucha facilidad a fricciones, a chispas, y los niños quedan muy expuestos. No queremos tener a nuestros pequeños en las unidades de quemados”.

Las quemaduras son más frecuentes en las manos, pero también hay lesiones en el rostro e incluso pérdida ocular por pólvora en niños, de acuerdo con el doctor Román.

Sanciones para los padres

¿Qué hacer?

A propósito de explosiones y quemaduras, ¿sabemos qué hacer y qué no en caso de una?

“Lo primero que hay que hacer al momento de producirse la lesión por pólvora es alejar al niño o al adulto del artefacto si este todavía se encuentra encendido; luego, aplicar agua limpia abundante, tapar la zona afectada con una toalla húmeda y limpia. Si la ropa que lleva puesta el niño o el adulto se enciende, primero, se debe apagar con agua o un extintor cuyo uso sea específico para este tipo de llama y retirarla inmediatamente. En caso de no contar en forma rápida con ninguno de estos, la persona se puede tirar al piso y dar vueltas sobre sí misma mientras otra la cubre con una manta. Por último, el lesionado debe ser llevado a su centro de salud más cercano”.

De acuerdo con el doctor Román, "no se debe aplicar ninguna sustancia o líquido diferente al agua, ni usar extintores que no estén indicados en este tipo de llamas; no usar agua sucia o contaminada. Es muy importante que la persona que preste los primeros auxilios trate de no entrar en pánico pero se debe actuar rápido, pues de esta forma se toman malas decisiones que empeoran la situación".