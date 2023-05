¡Ojo con los excesos! Consejos para la correcta higiene de tu zona V

Y cuando tocamos esos temas, normalmente no se habla de mantener un PH balanceado. Pero, ¿qué es eso? Básicamente es la escala que mide la acidez en esa parte del cuerpo y cuando está por encima o por debajo de los valores establecidos, la mujer es más vulnerable a ser afectada por bacterias y hongos. Lea: 8 claves para evitar las infecciones vaginales

No solo quienes no tienen prácticas de aseo correctas están expuestas, sino también quienes se exceden con limpiezas extremas que la zona V no necesita.