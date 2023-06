Ojo con el golpe de calor, puede ser mortal: conoce los síntomas

Vivir en Cartagena y tener calor es, casi, casi, una redundancia. Hace apenas unos días, la Dirección General Marítima (Dimar) anunciaba que esta capital ha atravesado en junio “el momento más cálido de los últimos tiempos” con temperaturas que llegaron a 37 °C, con sensación térmica de 46 °C.

El calor no solo suele ser asfixiante, puede ocasionar daños serios al organismo humano si se sale de control. De acuerdo con expertos de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los EE. UU., “el golpe de calor es la enfermedad relacionada con el calor más grave”. Lee aquí: “Se atraviesa el momento más cálido de los últimos tiempos”: Dimar

El golpe de calor ocurre “cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura: la temperatura corporal aumenta rápidamente, el mecanismo de sudoración falla y el cuerpo no logra enfriarse. La temperatura del cuerpo podría subir a los 41 °C o más en unos 10 a 15 minutos. El golpe de calor puede provocar la muerte o una discapacidad permanente si no se proporciona tratamiento de emergencia”.