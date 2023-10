Nuevas masculinidades: ser hombre desde una mirada más sana

Las nuevas masculinidades se basan en la idea de que ser hombre no está ligado a un conjunto específico de características o comportamientos. Los hombres ya no se sienten obligados a encajar en un molde. Lea también: Estas son las pautas que debe seguir para el uso saludable de las redes

“Los hombres no lloran”, “los hombres tienen que ser fuertes”, “los hombres deben ser machos y no pueden abrazar a sus amigos”. Son estos conceptos los que se han ido construyendo culturalmente a lo largo de los años.

Las “nuevas masculinidades”, aunque en realidad no son nuevas y podemos hablar de ellas como “masculinidades igualitarias”, son una manera de entender qué es ser hombre. Uno de los impactos más positivos de estas nuevas masculinidades es su contribución a la lucha contra la desigualdad de género y la violencia de género. Cuando los hombres rechazan la agresión y el control como parte de su identidad masculina, se convierten en aliados en la lucha contra la violencia de género. Lea también: Salud mental: recomendaciones para gestionar las emociones de manera efectiva

Es importante destacar que la masculinidad frágil no solo afecta a los hombres, sino que también puede tener un impacto negativo en las relaciones interpersonales y en la sociedad en general. Lo ideal es trabajarlo sin temor a la estigmatización o la pérdida de su identidad masculina.

Construir nuevas masculinidades es un proceso necesario para promover la igualdad de género y prevenir la violencia. Aquí tienes una lista de recomendaciones para fomentar estas nuevas formas de ser hombre:

- Cuestiona los estereotipos de género: Reflexiona sobre las expectativas tradicionales de lo que significa ser un hombre y reconoce cómo estos estereotipos pueden limitar las opciones de las personas.

- Practica la empatía: Aprende a reconocer y comprender las emociones de los demás, y valora las relaciones basadas en la empatía y la comunicación.

- Escucha verificada: Presta atención a lo que otras personas tienen que decir y respeta sus opiniones, experiencias y perspectivas, incluso si difieren de las tuyas.

- Promueve la igualdad de género: Aboga por la igualdad de derechos, oportunidades y respeto para todas las personas, independientemente de su género.

- Desarrolla habilidades emocionales: Aprende a gestionar y expresar tus emociones de manera saludable en lugar de recurrir a la agresión o la violencia.

- Fomenta relaciones saludables: Establece relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la toma de decisiones conjuntas.

- Cuida de tu salud mental: Busca apoyo si lo necesitas y no tengas miedo de hablar sobre tus emociones y problemas.

- Educa a las nuevas generaciones: Enseña a los niños y jóvenes que las masculinidades no están limitadas por roles rígidos y que ser sensible y compasivo no disminuye su masculinidad.

- Lucha contra la violencia de género: Actúa como defensor activo contra la violencia de género, y apoya a las víctimas cuando sea necesario.

- Sé un modelo a seguir: Demuestra con tu comportamiento diario cómo es ser un hombre que respeta y valora a todas las personas, sin importar su género.

Estas recomendaciones pueden ayudar a contribuir a la construcción de nuevas masculinidades que promuevan la igualdad y el respeto en la sociedad. Recuerda que el cambio cultural lleva tiempo, pero cada paso cuenta.