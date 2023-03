“¡No temas!”: Vacúnate contra el VPH y prevén el cáncer de cuello uterino

Si ya superó esa edad no entre en pánico. “Hay niñas y mujeres que ya no se vacunaron en ese rango de edad y aún lo pueden hacer, siempre y cuando tengan menos de 42 años. A partir de esa edad no es recomendable porque no hace tanto efecto. El virus del papiloma humano tiene un periodo determinado dentro del cuerpo en el cual desarrolla la enfermedad. Después de los 42 años, si ya tienes la enfermedad, es muy difícil que te vuelvas a contagiar o que no se haya diagnosticado, entonces a esa edad no sería útil la vacunación”, indicó Cifuentes.

Entonces, ¿qué hago?

La especialista mencionó “otra gran forma de prevención” para mujeres de 25 a 65 años.