No crea en los mitos curativos sobre el COVID- 19

Seguramente escuchó hablar sobre alimentos, medicamentos u otros métodos que afirman prevenir, tratar o curar la enfermedad del COVID-19, pero, aunque pueda ser tentador utilizar un producto o método dudoso para mantenerse saludable durante la pandemia, es muy poco probable que estos funcionen y podrían causar el contagio debido a una falsa sensación de seguridad.

Mientras los investigadores continúan estudiando varios tratamientos y vacunas contra la COVID-19, hasta ahora ningún tratamiento ha sido sometido a pruebas de seguridad o eficacia. Cualquier afirmación sobre un medicamento, suplemento herbal u otra sustancia que pueda prevenir la infección por coronavirus o curar el virus de la COVID-19 es falsa. Del mismo modo, sigue circulando información errónea sobre distintos tratamientos de COVID-19.

Aquí tenemos algunas sustancias y productos que han sido promocionados como maneras de prevenir la infección por coronavirus o tratar la COVID-19, y lo que dice la ciencia al respecto:

- Vacunas antigripales y contra la neumonía. No existe, en la actualidad, vacuna para prevenir el virus de la COVID-19. Las vacunas contra la neumonía, tales como la vacuna antineumocócica, no brindan protección contra el virus de la COVID-19. La vacuna antigripal tampoco le protegerá del virus de la COVID-19.

- Lavado nasal con solución salina. No existe prueba alguna de que lavarse la nariz con solución salina lo proteja contra la infección del virus de la COVID-19.

- Altas temperaturas. La exposición al sol o a temperaturas superiores a los 77 °F (25 °C) no previene ni cura la infección del virus de la COVID-19. Uno puede contraer COVID-19 en climas cálidos, húmedos y soleados. Tomar un baño caliente tampoco previene el contagio, la temperatura de su cuerpo permanece igual, sin importar la temperatura de su baño o ducha.

- Bajas temperaturas. El clima frío y la nieve tampoco matan al virus de la COVID-19.

Antibióticos. Los antibióticos matan bacterias, no virus. Sin embargo, las personas hospitalizadas por COVID-19 pueden haber recibido antibióticos porque también han desarrollado una infección bacteriana.

- Alcohol y cloro en espray. Rociar alcohol o cloro sobre el cuerpo no matará los virus que ya hayan ingresado. Además, estas sustancias podrían provocar lesiones en los ojos, la boca y la ropa.

Ingerir alcohol. Ingerir alcohol no le protege del virus de la COVID-19.

- Ajo. No existen pruebas de que comer ajo lo proteja contra la infección del virus de la COVID-19.

Lámparas de desinfección ultravioleta. La luz ultravioleta puede ser utilizada para desinfectar superficies, pero no utilice una lámpara UV para esterilizar las manos u otras zonas del cuerpo. La radiación ultravioleta puede provocar irritación y manchas en la piel.

- Redes móviles 5G. Evitar la exposición a redes 5G no previene la infección del virus de la COVID-19. Los virus no pueden viajar a través de las ondas de radio y redes móviles. La COVID-19 se expande en muchos países donde no hay redes móviles 5G.

- Desinfectantes. Usar desinfectantes en las superficies puede ayudar a matar gérmenes como el virus de la COVID-19. Sin embargo, no debe utilizar desinfectantes sobre el cuerpo y tampoco inyectarlos ni ingerirlos. Los desinfectantes pueden irritar la piel y ser tóxicos en caso de ingesta o inyección.

- Suplementos. Muchas personas toman vitamina C, vitamina D, zinc, té verde o echinacea para reforzar el sistema inmunitario. Si bien esos suplementos podrían tener impacto sobre el sistema inmunitario, ninguna investigación ha demostrado que eviten contraer enfermedades. El suplemento de plata coloidal, comercializado como tratamiento contra la COVID-19, no se considera seguro o eficaz en el tratamiento de ninguna enfermedad.

No se deje engañar

Recuerde que los testimonios no reemplazan a la evidencia científica. Además, pocas enfermedades pueden tratarse rápidamente, por lo que debe dudar de las soluciones rápidas. Una cura milagrosa que afirma tener el ingrediente secreto es sin duda una estafa.

Si tiene alguna pregunta sobre los métodos para tratar la COVID-19 o prevenir la infección por coronavirus, contacte a su médico de confianza. Para realizar alguna pregunta sobre medicamentos para la COVID-19, puede comunicarse con un farmacéutico local o con las líneas de atención de los laboratorios de medicamentos, así como con el Invima o la página de medicamentosaunclic.com dispuesta por el Ministerio de salud desde el 2016.