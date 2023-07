¡Nació sin huesos! El extraño caso de una niña salvada por un experimento

Cuando Janet Amador estaba en el último trimestre de su embarazo, los doctores le dieron una impactante noticia. Los huesos de su hija Janelly no se habían formado con normalidad. De hecho, nunca llegaron a desarrollarse.

Así se lo confirmaron tras varias semanas de su nacimiento en Estados Unidos. “Desde que ella nació, yo presentí que ella no venía normal. Pero no pensé que fuera un problema tan grave como el que tenía”, dijo Janet tiempo atrás en el programa de la BBC ‘Countdown to Life’, presentado por el doctor Michael Mosley. Lea: 15 de mayo: día mundial para visibilizar tres enfermedades raras

Recordó que, por esta anormalidad, la niña no crecía ni ganaba peso.