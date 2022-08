Muy limitadas: así son las vacunas contra la viruela del mono

La viruela del mono sigue expandiéndose por el mundo, y aunque no es una enfermedad tan contagiosa como la covid-19, la Organización Mundial de la Salud mantiene una alerta general argumentando que se trata de una emergencia de importancia internacional. Esto último con el fin de que los gobiernos centren sus esfuerzos en la contención del avance de los casos y la gravedad de los mismos, apuntando a que no se convierta en una pandemia.

En este sentido, el doctor Jorge Alberto Cortes Luna, docente de la Facultad de Medicina e integrante del Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Nacional de Colombia, da un parte de tranquilidad en un comunicado oficial: “Hay vacunas contra la viruela ‘natural’ que son efectivas contra la viruela del mono. De hecho, algunos estudios sugieren que la protección puede estar cerca del 85% o más, por lo que en ese aspecto vamos mucho más adelante que con la covid-19”.

Ahora bien, aunque desde hace décadas se tiene conocimiento de la viruela (tanto humana como símica) y existe una fórmula efectiva para el diseño de vacunas de emergencia, las que están circulando siguen estando reservadas para personas que corren con alto riesgo de contagio, por ejemplo, personal de la salud. Le puede interesar: Se confirma segundo caso de viruela del mono en Cartagena

En vista de que todas trabajan con un virus vivo, atenuado o modificado, son delicadas, tanto en su fabricación como en su aplicación. De ahí que los dos biológicos que están siendo utilizados actualmente, principalmente en Estados Unidos y Europa, donde se ha visto mayor incidencia de la enfermedad, sean escasos y exclusivos.

No puede ser la misma

La vacuna contra la viruela humana —Dryvax, con la que fue erradicada la patología— no puede retomarse a día de hoy. Este biológico tuvo como base al virus vaccinia, uno muy emparentado con el virus de la viruela humana, pero no el mismo. Su diseño estaba basado en la atenuación del virus, que permanecía activo, pero “golpeado” con el fin de que no pudiera causar mucho daño, lo que a su vez permitía que el mismo se replicara (en algunos casos) generando infección y siguiera circulando entre la población.

Aunque no es aconsejable retomar esta forma de acción debido a los posibles efectos colaterales, es cierto que una de las dos vacunas que son aplicadas ahora, la ACAM2000, utiliza un mecanismo similar.