Murió repostera viral de Barranquilla: así afecta el bullying a la salud mental

Marjorie Cantillo Romero era una repostera barranquillera que, en mayo de este año, sufrió bullying a través de las redes sociales tras entregar un pudín que no cumplió con las expectativas de un cliente.

La persona a la que Marjorie le entregó el pedido publicó un video en el que comparaba una imagen de referencia con el pudín que le entregó la barranquillera. Este acto desató múltiples comentarios acerca del trabajo que realizó esta mujer. Lea aquí: Falleció la repostera de Barranquilla que recibió burlas por sus tortas

Fueron tantos los detractores que Cantillo decidió hablar al respecto en su cuenta de Instagram: “Para esas personas que trataron de hacerme daño, les digo que de los errores se aprende y no hay que hacerle el mal a tu prójimo. Hoy pude ser yo mañana puedes ser tú. Dios me los bendiga. Yo soy una guerrera de Dios”.

Además, dio algunas entrevistas para medios de comunicación como Caracol, en las que afirmó: “A raíz de esta publicación, mis ventas bajaron, no he vendido nada. Recibo bullying a diario, faltas de respeto, me maltratan, me humillan y me escriben a WhatsApp”.