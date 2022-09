Mujeres que ven pornografía sufren más violencia sexual, dice estudio

Es una de las conclusiones de un estudio sobre mujer y pornografía, violencia sexual, agresión y victimización presentado en la XL Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que se clausura en San Sebastián.

El estudio forma parte del proyecto “Sexual violence perceptions and associated factors in young people. A mixed study” financiado por el Centro de Investigación Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

“Los estudios que analizan el contenido de la pornografía muestran que gran parte es una erotización de la violencia, y queríamos ver de qué forma su visionado se puede estar asociando tanto a la victimización en la violencia sexual como a la perpetración de esa violencia”, comenta a Efe su principal investigadora, Belén Sanz-Barbero. Lea aquí: “La violencia sexual contra niñas en América Latina es alarmante”: ONG

Y ésta ha sido precisamente una de las principales conclusiones de este estudio transversal, realizado mediante una encuesta online a 2.515 personas de 18 a 35 años residentes en España, representativa de la población de este grupo de edad por sexo, comunidad autónoma y origen.

“Consumir pornografía aumenta la probabilidad de sufrir violencia sexual en la mujer y de ejercer violencia sexual, independientemente del sexo”, resume Sanz.