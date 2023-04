Mujer fue al dentista a sacarse una muela y murió tras fuerte dolor

Mi hermana terminó con una insuficiencia respiratoria, su cara se hinchó tanto que ya no respiraba”.

Paola Fernández Patiño.

El caso ya es investigado por la Fiscalía peruana por presunta negligencia y, hasta el momento, los dentistas que atendieron a la joven no dan la cara a las autoridades. Lea: ¿Por qué es tan importante el enjuague bucal?

“Los responsables son Erek Espinoza Maldonado y Caleb Mendoza. Esta semana se dio la tercera citación y no fueron. Se justifican diciendo que están enfermos. Si no son ellos, es alguno de sus cinco abogados. Pero solo están poniendo excusas para no ir. Incluso han tenido el atrevimiento de decir que quieren dar sus declaraciones de manera virtual”, expuso a Paola a El Comercio.

Añadió que la situación por la que atraviesan los ha perjudicado moral y económicamente. Toda vez que necesitan 57 unidades de sangre para retirar el cuerpo y cada una cuesta S/100. Señaló que su familia ha gastado un promedio de 30.000 soles (peso peruano) para salvarla. Lea: Acuda urgente al odontólogo si le sangran las encías