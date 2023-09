Mitos y realidades sobre los métodos anticonceptivos más usados en Colombia

La anticoncepción se realiza a través de métodos y productos que buscan evitar un embarazo no deseado. Estos permiten que las personas puedan disfrutar libre y responsablemente de su sexualidad.

Son píldoras que contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas, como estrógeno y progesterona, que logran evitar la ovulación evitando el riesgo de embarazo. Además, generan cambios en el moco del cuello del útero, haciéndolo más espeso de tal forma que los espermatozoides no pueden penetrarlo.

Además, dado que los principios activos de las píldoras anticonceptivas no se acumulan en el organismo, no es necesario hacer periodos de descanso, se puede tomar durante años.

Realidades: las píldoras anticonceptivas no causan cáncer. De hecho, pueden reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer. Según la Sociedad Americana Contra el Cáncer, los estudios han encontrado que las píldoras anticonceptivas pueden reducir el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio.

Mitos: “si la uso a largo plazo puedo quedar estéril”, “sólo en el hospital me pueden aplicar la inyección”, “las inyecciones te cambian el ánimo y el deseo sexual”.

Realidades: las inyecciones no producen infertilidad y no es necesario que asistas a un hospital para su aplicación, pero sí es preferible que lo haga un profesional de la salud. No se ha comprobado que alteren el estado de ánimo o deseo sexual.

Eficacia: 94%.

Uso: aplicación mensual o trimestral.

Beneficios: ampliamente disponible, fácil de aplicar.