El cáncer de mama es el cáncer más común entre la población femenina cercano al 16%, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en América Latina y el Caribe según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Lo anterior demuestra, que aún existen temas por abordar, recomendaciones para dar e interrogantes por despejar.

Por tal motivo, la Fundación Avon para la Mujer en alianza con el Mastólogo Andrés Ossa, sensibilizan a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección temprana y el conocimiento de la enfermedad, para salvar vidas. “Hemos identificado que a las personas se les dificulta mucho saber qué es verídico en cuanto al cáncer porque existen muchos rumores y mitos sobre esta enfermedad, de ahí que queremos ofrecer información de salud confiable y precisa porque el primer paso para vivir es ser conscientes de que existe, que ninguna mujer está exenta de padecerlo y que detectarlo a tiempo en el 98% de los casos es curable” mencionó Carolina Henao, Directora Ejecutiva Fundación Avon para la Mujer.

En el autocuidado de la salud mamaria está la clave para la propia existencia. Las mujeres requieren de mayor autonomía al definir su salud e imponer límites a través de acciones concretas que se enmarcan en el autoexamen, la valoración médica y la mamografía.

Según Andrés Ossa, “la mujer es quién debe tocarse y acudir al médico. No solo las barreras de acceso a la salud pública son un motivo para que en Colombia se presenten casos avanzados, también lo es la falta de educación frente al autocuidado. Menos del 23% de las mujeres mayores de 50 años se realizan la mamografía en Colombia, cuando según el Plan Nacional de Cáncer para Colombia el 70% de las mujeres mayores de 50 años deberían realizarse la Mamografía, lo que demuestra la falta de cultura de la prevención en el país”.

De ahí que, con la revelación de 5 verdades sobre el cáncer de mama, esperamos separar la realidad de la leyenda urbana en lo referente a las causas de esta enfermedad, cuyo mejor antídoto sigue siendo el autocuidado y la adopción de modelos de vida saludable.

Mito 1: El cáncer de mama siempre es hereditario

Realidad: El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, en la que intervienen tanto factores genéticos como no genéticos. Sólo el 15-20% de cánceres de mama son hereditarios, producto de alteraciones en la secuencia o expresión del ADN, que científicamente se identifican por un patrón de herencia reconocible o la evidencia de una mutación conocida en un gen de predisposición genética; el 80% restante es esporádico, es decir, no heredable, donde los factores ambientales cuentan con un rol importante en su aparición, dichos factores alteran la constitución del ADN y funcionabilidad celular, como por ejemplo el consumo de cigarrillos, la dieta no saludable, el sedentarismo, la obesidad, el consumo prolongado de hormonas, entre otros factores.

Mito 2: El autoexamen es la única forma efectiva de detección del cáncer de mama.

Realidad: La implementación de la triada entre el autoexamen, la valoración médica y la mamografía es la norma técnica que salva vidas. Aunque las pruebas de detección del cáncer de mama no pueden prevenir esta enfermedad, ayudan a encontrar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar. Si bien el autoexamen mamario es eficaz para el seguimiento y autocontrol, no es una herramienta 100% confiable y aunque las manos de los especialistas están más entrenadas para identificar protuberancias, algunos nódulos cancerígenos son imperceptibles al tacto y por ello es necesaria la mamografía. Esta última herramienta juega un papel central en la detección temprana del cáncer de mama, ya que puede identificar cambios en los senos, antes de que el médico o el paciente los puedan sentir.

Mito 3: Colombia es el país con mayor incidencia de cáncer de mama en el mundo

Realidad: Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, son los países que más incidencias de cáncer de mama tienen en el mundo, con alrededor de 110 casos por cada 100.000 mujeres. No obstante, aunque Colombia es catalogado como un país con incidencia media, con alrededor de 34 casos de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres, los tumores encontrados tienden a estar muy avanzados. De hecho, en Colombia se diagnostican cerca de 14.000-16.000 casos nuevos cada año y mueren alrededor de 4.000 mujeres por esta causa, lo que representa una cifra importante, equivalente al 25%-28% de las mujeres que lo padecen, mientras que en Estados Unidos diagnostican en promedio 280.000 casos de cáncer de mama al año y fallecen 42.000, equivalente al 13%-15% de las mujeres diagnosticadas.

Mito 4: Las mujeres de senos grandes tienen más riesgo de sufrir cáncer de mama que las de senos pequeños.

Realidad: No existe ninguna relación entre el tamaño de los senos y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. No obstante, las mujeres con senos densos, aquellas que tienen relativamente cantidades altas de tejido glandular y tejido conectivo fibroso y relativamente cantidades bajas de tejido adiposo, tienen un moderado aumento de riesgo de desarrollar cáncer de mama, independientemente del tamaño de los senos.

Mito 5: La mayoría de los nódulos son cancerosos.

Realidad: La mayoría de los nódulos en la mama no son cáncer, cerca del 80% de los nódulos mamarios femeninos son condición benigna llamada Cambios Fibroquísticos del Seno (no cancerosos). Estos cambios pueden incluir bultos o quistes irregulares, hinchazón de los senos o incomodidad, sensibilidad en los pezones y picazón; sin embargo, todos los nódulos deben ser controlados exhaustivamente por especialistas de la salud, ellos son los únicos que podrán determinar si realmente se trata de una situación inofensiva y cuál es la mejor manera de abordarla clínicamente.

¿Cómo puedes ayudarnos?

Pregunta a tu mamá, tus tías y abuelas si ya se realizaron su mamografía, ayúdalas a obtener su autorización para el examen y acompáñalas a realizárselo. Tomará solo unos minutos y podrás salvar la vida de las mujeres que amas.