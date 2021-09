Jamás olvidaré aquella sensación del mundo cayéndose sobre mi cabeza. Era como si cada rayo de sol que chocaba sobre mi cabello pudiera traspasarme el cráneo, quemarme el cerebro con todas sus neuronas y hasta la preocupación de aquel examen final que no pude siquiera mirar: justo cuando iba a empezar, comencé a ver puntitos de colores infinitos y en minutos empezó ese dolor extraño alrededor de mi ojo izquierdo que irremediablemente se fue irradiando a toda la cabeza. Era la primera vez que sentía un dolor tan inmenso, tan... no sé... no tenía nombre. O sí, tenía varios: migraña, cefalea, jaqueca, pero yo qué iba a saber si apenas acababa de cumplir doce años. (Lea aquí: No es un simple dolor de cabeza, es migraña)

Pedí permiso para salir del salón e intuí que estaba lo suficientemente pálida como para que el profesor ni siquiera me preguntara por qué no iba a hacer el examen. Quería llegar a mi casa, pero solo atiné a caminar hasta donde mi abuela y a tirarme en una cama sin el más mínimo aliento para buscar a alguien y avisar que estaba ahí —nadie en el pueblo tenía celular entonces—, sintiendo más náuseas que ganas de vivir, pensando que la cabeza me palpitaba más que el corazón. No sé cómo, pero al rato me levanté con la firme intención de llegar a casa, aunque dejara en el camino todo el desayuno y la merienda que me había comido esa mañana. Me pareció comprobar que Dios sí existe cuando vi, a lo lejos, a mi mamá. Vomité otra vez y ella, asustada, salió corriendo para cargarme.

Pasé el resto del día aferrada a la cama: tomaba caldo, analgésico, vomitaba, iba al baño y repetía hasta que a mi mamá se le ocurrió que podía ser una migraña como la de mi abuelita y la enfermera del pueblo me administró un analgésico fuerte a través de una dextrosa. Me dormí y, al despertar, sentí estar en el paraíso: aquella sensación de bienestar después del dolor tampoco tenía nombre, pero, desafortunadamente, volvería a esfumarse cada vez que comenzara a ver puntitos de colores infinitos.