Para quienes no sufrimos de crisis de migraña, es casi imposible imaginar el dolor que sienten los pacientes con esta enfermedad. Los vemos esconderse como vampiros para evitar la luz, escapar de los ruidos fuertes, o correr al baño porque incluso les puede producir náuseas.

Hay dos subtipos principales:

- La migraña episódica, que se presenta entre 1 y 14 días al mes.

- La migraña crónica, que se presenta durante 15 días o más al mes durante más de tres meses, y que, en un período de 8 días al mes, presenta características de cefalea migrañosa.

“En algunos casos está hiperdiagnosticada. La prevalencia de la migraña oscila entre el 12 y el 14 %. En nuestro país la prevalencia es es del 13%. La mayoría es en pacientes mujeres”, explica el doctor Sergio Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Neurología.

El experto afirma que existe una asociación con el sobreuso o mal uso de los analgésicos, por eso es importante educarse si se sufre de migraña.

“Es la segunda causa en el mundo de dolor y de discapacidad tanto para trabajar como para estudiantes. En los niños también es frecuente; disminuye la actividad escolar y en adultos afecta la presencia de los trabajadores en oficinas”, continúa el doctor Ramírez.

La migraña es la segunda enfermedad que causa mayor incapacidad, después de los accidentes cerebrovasculares. Así, el objetivo de los médicos y especialistas en dolor de cabeza es sensibilizar, educar al paciente y también a colegas en los diferentes tipos de migraña que existen.

“Todo paciente tiene sensibilidad distinta al dolor, de tal manera que podemos de manera consensuada, trabajar con el paciente por medio de la historia clínica, para lograr el éxito de tratamiento. No es activa o permanente, asi que tenemos que decirle a cada paciente cómo tratar las crisis y cómo disminuirlas”, dice. El paciente no debe automedicarse, debe ser un experto quien disponga el camino para que no hayan fracasos terapéuticos. El doctor Ramírez añade:

¿En qué se diferencia el dolor de cabeza de la migraña?

- La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Hay más de 300 tipos, por eso requieren un diagnóstico que haga la diferenciación de estos tipos de cefalea. Los neurólogos son los especialistas idóneos.

Síntomas de alarma:

- Dolor de cabeza con taquicardia, con hipertensión. con tos, fiebre, pérdida de la fuerza, dificultad para hablar, pérdida de la sensibilidad y dificultad para caminar que persista.

En cuanto a los tratamientos

- Los hay preventivos y farmacológicos. Los no farmacológicos buscan prevenir las situaciones que pueden desencadenar la migraña como controlar la ingesta de alimentos con soya. algunos picantes, café, vino rojo, bebidas de cola, la presencia de compuestos muy condimentados.

Por otro lado la privación de sueño o el exceso ... evitar estas situaciones.

Se aconseja el ejercicio, la buena alimentación y el manejo adecuado de las comorbilidades para que no se desencadenen.

- Por el lado farmacológico están medicinas que se usan para disminuir la frecuencia de los dolores. disminuir el 50% de las crisis, esa es la meta. Aquí hay varios grupos de medicamentos:

-Antihipertensivos.

- Antidepresivos.

- Relajantes musculares.

- Anticuerpos monoclonales.

- Y aquellos que actúan sobre la sustancia especifica que produce la migraña, y son llamados los nuevos blancos. Se usan en el tratamiento profiláctico.