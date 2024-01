Mejora la salud de tu corazón con estos siete propósitos de Año Nuevo

Dr. Cho

Lo que comes juega un papel muy importante en tu riesgo de enfermedad cardíaca, pero el Dr. Cho no quiere que pienses en ello como una dieta estricta que te limite y no lo disfrutes.

“Adoptar hábitos alimenticios realmente saludables no es una dieta, es un estilo de vida”, dice. “No solo estás comiendo para cada día individualmente; estás comiendo para la longevidad y para una mejor calidad de vida”.

Investiga los elementos de una dieta saludable para el corazón y averigua dónde necesitas hacer cambios. Ya sea que decidas volverte completamente vegetariano en el nuevo año, comenzar a incorporar más alimentos de origen vegetal o finalmente abordar tu gusto por lo dulce, los cambios en la dieta pueden contribuir en gran medida a mejorar la salud de tu corazón.