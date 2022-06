De acuerdo con Martha Herrera directora de la fundación FIQUIRES, los esfuerzos que se están realizando desde la sociedad civil y científica con motivo del día mundial antitabaco buscan informar educar y empoderar a la población sobre la importancia del control del tabaco: “por qué no solo afecta a quien fuma sino su entorno, incluyendo la contaminación ambiental” explicó.

Nuevas tecnologías: ¿son seguros los vapeadores y otros dispositivos electrónicos?

Según la Sociedad Americana de Cáncer no existe ningún producto del tabaco que sea seguro. La manera de cuidar la salud es mantenerse libre de su consumo. En la actualidad en el mercado existen muchos productos para el consumo de tabaco y las personas con frecuencia piensan que algunos tipos de estos productos son seguros y que no son nocivos para la salud, lo que no es cierto.

Dentro de las afecciones que pueden ocasionar este tipo de dispositivos están los problemas respiratorios, riesgo de enfermedad cardiaca y de circulación. Existen algunos estudios más profundos que indican que puede causar daños celulares que pueden desembocar en la aparición de células cancerosas. Le puede interesar: Jóvenes: mas riesgo de tabaquismo por uso del cigarrillo eléctrico

Los cigarrillos convencionales, contienen tabaco, sustancias químicas añadidas, un filtro y una cubierta de papel. Por otra parte los dispositivos alternativos, como los cigarrillos electrónicos generan un vapor conformado por glicol de propileno, saborizantes y nicotina, también pueden contener otras sustancias adicionales. En general las personas que fuman se exponen a más de 7.000 sustancias químicas al inhalar el humo.