Los riesgos que corres al usar uñas acrílicas

Se puede creer que el uso de extensiones de uñas es algo inofensivo, pero, tanto el proceso de colocación como cuando están listas pueden provocar algunos incidentes, especialmente, cuando se visita un lugar que no es profesional en este tipo de procedimientos: Le puede interesar: Cómo se tratan las uñas encarnadas, en “Pregúntale al experto”

Si eres fanática de las uñas acrílicas, es probable que esta información sea de tu interés, pues, aunque se ven muy bien estéticamente, lo cierto es que corres el riesgo de afectar tu salud si tu manicurista no emplea las medidas de higiene adecuadas.

2. Limpieza. El aseo del espacio es importante porque se pueden acumular virus y bacterias luego de la visita de cada cliente. Además, los utensilios que se utilizan y deberían ser higienizados cada vez que se vayan a usar. Esto evitaría posibles infecciones, hongos y bacterias.

3. Puede afectar a tus pulmones. Es probable que inhales gases tóxicos, pues varios de los compuestos (como el metacrilato de metilo) con los que se aplican las uñas acrílicas podrían causar daños a los pulmones, por inhalación y afectar tus dedos por tener contacto directo, según el informe del Departamento de Salud de Nueva Jersey, en especial si el lugar no cuenta con una buena ventilación. Lea también: La belleza: una ‘terapia’ que te sube el ánimo

4. Higiene. En este punto se debe prestar atención a los cuidados que tenga la manicurista a la hora de realizarte este procedimiento. Debes asegurarte de que use guantes, si se lava las manos antes de empezar y, expertos sugieren que no se debe permitir que corten la cutícula, pues esta parte de la uña evita el paso de bacterias y a su vez, posibles infecciones.

5. Infecciones. Las uñas acrílicas aumentan la posibilidad de tener infecciones, debido a que no son muy fáciles de limpiar y esto puede hacer que se acumule suciedad y la propagación de bacterias. Lea: A punta de tutoriales, una colombiana montó su salón de belleza

6. Alergias. Es probable que no sepas si eres alérgica a alguno de los componentes que se usan a la hora de poner uñas acrílicas, es importante tener a una manicurista de confianza que use productos de buena calidad y que no tengan efectos adversos para la salud.