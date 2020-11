Tener una buena alimentación, consumir suplementos y vitaminas necesarias para nuestro organismo en cantidades suficientes, es de vital importancia, especialmente cuando se practica algún tipo de deporte, ya que el desgaste osteomuscular es mayor.

“Una nutrición equilibrada y balanceada, sumada a un buen suplemento, no sirve solamente para prevenir enfermedades o lesiones que podamos presentar, sino también para asegurar el adecuado funcionamiento del cuerpo y organismo cuando somos deportistas”, explica Cecilia Baena (La Chechi Baena), expatinadora colombiana.

El gran valor de consumir estos componentes cuando se es deportista, se debe a que la actividad física suele generar sobrecarga y deterioro articular que se traduce en dolor a la hora de entrenar. Al no tener un adecuado aporte de colágeno, vitamina C y vitamina D, se tendrá un mayor agotamiento articular con molestias y hace que el proceso de recuperación muscular no sea el adecuado. Por esta razón, es muy vital que las personas que practiquen cualquier deporte, incluyan en su dieta los alimentos y suplementos necesarios para su óptimo funcionamiento y rendimiento.

“Las vitaminas son necesarias para una amplia gama de reacciones químicas de nuestro organismo como el metabolismo energético, el crecimiento celular, la reparación, protección celular frente a los radicales libres, función nerviosa y muscular”, explica Haroldo Yepes, Médico especialista en Medicina del Deporte. Por lo tanto, una deficiencia de estas, puede perjudicar la salud y rendimiento de los deportistas, ya que los daños osteomusculares son mayores.

Recomendaciones para practicar deportes:

1. Realizarse un chequeo médico periódico con un profesional. Esto con el fin de poder prevenir lesiones causadas por malos movimientos, sobrecargas o alimentación no adecuada.

2. Visitar a un nutriólogo para que determine cuál es la mejor dieta que se ajusta a cada cuerpo, edad, peso y necesidades deportivas.

3. Seleccionar el lugar adecuado para realizar el deporte para no generar esfuerzos innecesarios que pueden terminar en lesiones.

4. Elegir el calzado apropiado para realizar determinado deporte, ya que el tipo de zapatillas varía dependiendo de esto, lo que hace que la práctica sea menos pesada y riesgosa para los pies.

5. Es de vital importancia realizar todos los días un calentamiento para preparar al cuerpo para la actividad física que vendrá y que los músculos vayan aumentando su temperatura hasta llegar a la que el deporte exigirá.

6. Siempre llevar a cabo el enfriamiento. En esta etapa del ejercicio el cuerpo es llevado desde la actividad física hasta el reposo para prevenir lesiones.

7. Consumir las suficientes vitaminas y los suplementos que el cuerpo necesita, dependiendo del deporte que se practica y el esfuerzo físico al que cada persona se enfrenta.