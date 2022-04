Envejecer no siempre ha recibido la misma consideración a lo largo de la historia, ya que cada época asumía de forma distinta el proceso del envejecimiento.

Variables de tipo cultural, económico, político, biológico, social, psicológico e institucional han influido en qué consideramos ser anciano. En muchos casos, ser mujer ha marcado de forma negativa esta percepción.

Sin embargo, la revolución demográfica experimentada en los últimos años en Occidente está marcando un antes y un después.

Actualmente, España tiene una esperanza de vida de 87 años para las mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de que la barrera psicológica del medio siglo deja latente tópicos, la mentalidad de los últimos años ha cambiado la percepción de las españolas.

Según el estudio “Rompiendo con los estereotipos establecidos’’ realizado en 2017 por la Plataforma Victoria de P&G, seis de cada 10 mujeres españolas de más de 50 años considera que está en el mejor momento de su vida.

Por esta razón, se ha comenzado a hablar de “cincuentañeras” para referirse a una nueva juventud en la vida de la mujer.

Mujeres activas

Ana Calderón, fundadora de “Las Mujeres Nos Movemos”, iniciativa cuyo objetivo es incentivar a la mujer a incorporar hábitos saludables, explica a EFEsalud que “esta etapa se puede vivir de forma plena, aunque depende mucho de cómo te enfrentas a ella”.

“Siempre es la mente la que tira del cuerpo y consigue llegar a las metas, aunque no es fácil cuando alguien no ha puesto el foco en sí misma antes porque no tiene el hábito y no sabe cómo hacerlo”, afirma Calderón.

El ejercicio físico, la alimentación saludable, la gestión emocional y el autocuidado son vitales para afrontar estos cambios, sostiene la experta.