Lo que debe saber una embarazada sobre el coronavirus

En caso no cumplir todas estas medidas, la madre no puede alimentar al bebé.

◦ No besar al bebé.

◦ No toser ni estornudar en el momento en que está lactando.

Es importante tener presente que el recién nacido puede contraer el virus si no está protegido y si la madre no toma las precauciones preventivas necesarias. Para evitar pasarle la infección en el periodo neonatal al bebé, se deben tomar las siguientes medidas de higiene:

La lactancia, en términos generales, no está contraindicada. No se ha demostrado que el virus pase a través de ésta. Incluso, ésta tiene anticuerpos que benefician la salud de los recién nacidos y eso ayuda a prevenir la enfermedad si la mujer ya ha sido infectada por el COVID-19.

Se ha demostrado que no existe el riesgo de transmisión vertical. Es decir, que hasta el momento todos los estudios han demostrado que no existe la probabilidad de que la madre le pase la infección al feto mientras está dentro del útero. El gran problema y preocupación está en el momento del parto por el contacto piel a piel. En ese momento los neonatos si se podrían contaminar.

Cabe resaltar que el COVID-19 afecta, en el mismo grado, a las mujeres en estado de embarazo y a mujeres no gestantes, es decir, no se ha demostrado una susceptibilidad mayor de las mujeres embarazadas. (Lea aquí: Coronavirus: así deben cuidarse las embarazadas)

Según Mauricio Herrera Méndez, Jefe Nacional de Medicina Maternofetal de Clínica Colsanitas, “para las gestantes, en el segundo trimestre, se hacen más frecuentes los síntomas de dificultad respiratoria por los cambios del embarazo. Además, la mujer embarazada produce más secreciones y eso podría llevarlas acudir al servicio de urgencias por la sensación de falta de aire. Sin embargo, tanto la OMS, como los expertos, damos un parte de tranquilidad a las madres, ya que por ahora no hay evidencias de transmisión del coronavirus a los bebés”.

Para estas últimas, se ha generado mucha información en torno al coronavirus sobre medidas de precaución para mitigar los riesgos de contraer el virus, que puede generar un impacto negativo para su salud. Muchas de ellos son verdades y otras no tanto.

¿Cómo pueden evitar el contagio las mujeres en estado de embarazo?

Son las mismas indicaciones que tiene la población en general:

• Permanecer en casa.

• Lavarse las manos.

• Evitar el contacto social.

• No asistir a espacios con más de 10 personas.

• No ir a espacios sociales como el supermercado, el cine, la iglesia y, sobretodo, evitar los viajes.

• No ir a clínicas y hospitales si no presenta ningún síntoma que afecte su salud.

• Mantener su residencia limpia y desinfectada.

¿Si en casa hay un infectado de coronavirus, qué debería hacer?

Si un miembro de la familia da positivo en Coronavirus mientras la madre está en estado de gestación, esa persona debe permanecer en cuarentena aislado en una habitación de la casa.

Si es posible debería tener un espacio para él solo, no compartir objetos, no dormir con otras personas y tener un cuidador que no sea la madre. Todos en la familia deben extremar las precauciones con el uso del tapabocas, guantes y gel antibacterial.

No debe compartir alimentos y debe usar sus propios utensilios para comer. Su ropa y toallas deben lavarse a aparte. Si presenta síntomas como fiebre, tos seca y dificultad para respirar, deberá acudir a urgencias de inmediato.