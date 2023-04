¿Lo has vivido? Infidelidad, un duelo que afecta la salud mental

Ketty Marrugo Vega, psiquiatra psicoterapeuta.

“Es un tipo de maltrato y de violencia psicológica y si no se le da un buen manejo a las respuestas emocionales que genera en ambas partes puede conllevar a otros tipos de violencia. Se convierte en un duelo porque no solamente es la pérdida de la confianza, es también la pérdida de esa imagen que tienes de la persona que amas y la seria posibilidad de que se convierta en el fin de la relación con esa persona a la cual seguramente le has dado lo mejor de ti”, expresó. Lea: ¿Te están poniendo los cachos? ‘Apps’ que usan los infieles en Cartagena