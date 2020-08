Estos alimentos son ricos en vitamina C y en compuestos bioactivos, sustancias a las que se les atribuyen funciones favorables para el organismo. En cuanto a su consumo, se recomienda en crudo y en fresco, aunque también es usual tomarlos en forma de zumos, y sus aceites esenciales son muy valiosos para repostería y coctelería.

Laura González, responsable de Nutrición y Salud de Nestlé, explica las propiedades de los limones y de otras frutas cítricas y recuerda que la fruta se debe comer entera, y no en zumo, para sacarle el máximo partido. Estas frutas se caracterizan por su sabor más o menos ácido y por la presencia de aceites esenciales en sus pieles y de ácido cítrico en su pulpa, mayoritariamente.

El limón

¿Ayuda el agua con limón a adelgazar?

Otras frutas cítricas

La naranja y la mandarina son de las frutas cítricas más consumidas. Para elegir las mejores hay que seleccionarlas igual que los limones, bien hidratadas, piel brillante, con aroma fuerte a cítricos y sin arrugas por desecación. En cuanto a sus propiedades nutricionales, destacan por ser ricas en vitamina C y fuente de fibra. Además, al igual que otros cítricos, contienen compuestos bioactivos propios de la familia, como los carotenos y flavonoides.

La fruta, mejor entera que en zumo

Laura González señala que el consumo excesivo de zumos y licuados de frutas pueden potenciar el consumo de azúcares libres e incrementar el riesgo de obesidad. “Masticar los alimentos hace que sus nutrientes, entre ellos los azúcares, se absorban más lentamente, además de aportar una mayor sensación de saciedad. Si se toman en forma de zumo no se debería exceder de un vaso de 150 mililitros al día”, expone la nutricionista. Recuerda que los néctares y otras bebidas de fruta, contengan o no azúcar añadido, no están dentro de las recomendaciones de cinco piezas de fruta y verdura al día, y se deben evitar.