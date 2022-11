Las vacunas de Pfizer sí funcionan y fueron probadas, ¡no creas en mitos!

Tal afirmación provocó miles de comentarios en Twitter, donde también mostraron su inconformidad a la Organización Mundial de la Salud por, supuestamente, aprobar vacunas que no tenían los estudios suficientes.

📌 PfizerGate: Naomi Wolf afirma que la farmacéutica sabía desde el principio que las vacunas no funcionaban y que causaban muertes La investigadora ha tenido acceso a los documentos de Pfizer en posesión de la FDA y afirma que la compañía sabía a los 3 meses que 1.200 personas pic.twitter.com/ICnEsa2SY9

La verdad

Medios oficiales explican que las personas encontraron información tergiversada y que esta misma fue la que se difundió en redes sociales.

Lo que sucedió, en realidad, fue que Janine Small, presidenta de mercados internacionales de Pfizer, dijo el pasado 10 de octubre al Parlamento Europeo que Pfizer no sabía si su vacuna contra la COVID-19 prevenía la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado en diciembre de 2020, pero no aseguró que la vacuna no hubiera sido probada del todo. Le puede interesar: ¿Pagaría por una? Vacunas contra el COVID-19 dejarían de ser gratis en 2023

Todo comenzó cuando se hizo público un video en el que se muestra el intercambio entre Rob Roos, miembro del Parlamento Europeo Holandés, y Small, donde Rob le pregunta a Janine si la vacuna se probó para transmitir la transmisión y esta responde: “No, realmente teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para poder entender lo que estaba pasando en el mercado”.