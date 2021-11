Para el 2019 se estimaron aproximadamente 2.280.820 casos de enfermedades cardiovasculares y 56.710 defunciones de colombianos a causa de ellas, de acuerdo con Global Burden of Diseases, Lancet 2020.

En el segundo lugar ganó la Fundación ABOOD SHAIO con FonoDX, un sistema tecnológico de adquisición y procesamiento automático de sonidos cardíacos. A través de una plataforma digital, este dispositivo podrá reconocer la presencia de patologías gracias a su módulo de inteligencia artificial.

Y en tercer lugar se destacó la Fundación Universitaria Sanitas, la cual propuso “Bienestar para tu corazón a un click de distancia”, un kit de Tele rehabilitación cardíaca que está compuesto por diferentes ejercicios físicos.

En total a la convocatoria se presentaron 46 investigadores de Colombia y diferentes partes del mundo.

El premio que recibe el equipo que ocupó el primer puesto es de US$ 30.000 y el acompañamiento de CONNECT Bogotá Región, el segundo lugar recibe US$ 6.000 y de igual manera el acompañamiento de CONNECT Bogotá Región, y el tercer lugar US$ 4.000 y el acompañamiento de CEMprende-INNPULSA.