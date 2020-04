¿Las personas con VIH tienen más riesgo de contraer COVID-19?

Las personas con VIH que se encuentran en un estado avanzado de la enfermedad, presentan un recuento bajo de CD4 (conteo de las células del sistema inmune, que nos ayudan a combatir las infecciones, entre más alto esté el CD4, mejor) y una elevada carga viral o no reciben tratamiento antirretroviral corren, de manera general, un mayor riesgo de sufrir infecciones y complicaciones relacionadas. Se desconoce si la inmunodepresión del VIH conlleva más riesgos de contraer la COVID-19, de modo que, hasta que no se sepa más, es preciso tomar precauciones adicionales en relación con todas las personas con VIH avanzado o poco controlado.

Nada prueba por el momento que el riesgo de infección o de complicaciones de COVID-19 de las personas que viven con el VIH, y se encuentran clínica e inmunológicamente estables y reciben tratamiento antirretroviral, sea mayor que el del resto de la población. Algunas personas que viven con el VIH pueden presentar factores de riesgo ya establecidos respecto de las complicaciones de la COVID-19, como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades no transmisibles y, en esa medida, estar más expuestas a los riesgos de la COVID-19, sin que ello guarde relación con el VIH. Sabemos que durante los brotes del SARS y del MERS no se notificó más que un número reducido de casos leves de personas con VIH. (Le puede interesar: El papel periódico no te contagiará del coronavirus)

Hasta la fecha, se ha reseñado el caso de una persona con VIH que contrajo COVID-19 y se recuperó y se ha llevado a cabo un pequeño estudio sobre los factores de riesgo y los antirretrovirales utilizados por personas seropositivas con COVID-19 en China. Este estudio concluyó una incidencia del COVID-19 comparable a la de la población en general y un incremento del riesgo ligado a la edad, pero no a niveles bajos de CD4, niveles elevados de carga viral o tratamientos antirretrovirales.

Los datos clínicos actualmente disponibles indican que los principales factores de riesgo de muerte guardan relación con la edad avanzada y las comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y la hipertensión. Algunas personas en muy buen estado de salud también han desarrollado formas graves de la enfermedad por coronavirus. (Lea aquí: Discriminar favorece que el coronavirus se propague)

Se recomienda a las personas con VIH que adopten las mismas precauciones que la población en general:

-Lavarse las manos con frecuencia.

- Tener un buen código de conducta respiratorio.

- Acatar el distanciamiento físico.

- Solicitar atención médica si aparecen síntomas.

- Autoaislamiento de haber contacto con alguien que tenga la COVID-19.

- Otras medidas en función de la respuesta del Gobierno.

Las personas con VIH que estén tomando medicamentos antirretrovirales deben hacer acopio de medicamentos para garantizar al menos 30 días y hasta 6 meses de tratamiento y asegurarse de estar al día con sus vacunas (vacunas contra la gripe y antineumocócica). También deben procurarse suficientes medicamentos para tratar las coinfecciones, las comorbilidades y las adicciones.