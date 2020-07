¿Las grasas saturadas no dañan el corazón? Esto dice nuevo estudio

Por otro lado, el científico indicó que “no hay buenos estudios sobre la mejor dieta para personas con enfermedades cardíacas”, pero subrayó que bajar el azúcar es saludable para el corazón.

La rentable industria del colesterol

“Las personas con FH que no fuman, controlan el azúcar en la sangre y el estrés y no tienen sobrepeso, no tienen más riesgo de enfermedad cardíaca que las personas que no tienen FH”, dijo.

“Sé que esto suena completamente contrario a lo que le han dicho, pero eso se debe a que la reducción del colesterol es muy rentable”, aseguró.

En ese sentido, Diamond precisó que muchos productos se venden con el llamado “beneficio” de reducir el colesterol, como el aceite de maíz, la avena y medicamentos como las estatinas.

“Sin embargo, estos productos benefician a las compañías de alimentos y medicamentos mucho más que a los pacientes que los usan”, aseguró.

Por otro lado, Diamond dijo que su investigación se suma a otra “también poderosa” publicada en días pasados por Journal of the American College of Cardiology.

“La recomendación de limitar la ingesta de ácidos grasos saturados (SFA) en la dieta ha persistido a pesar de la creciente evidencia de lo contrario”, señala dicha publicación académica.

Se trata de un estudio que proporciona pruebas “contundentes” de que los alimentos que aumentan el azúcar en la sangre, como el pan, las papas y los dulces, deben minimizarse, en lugar de los aceites tropicales y los alimentos de origen animal.

La forma “ideal” de perder peso

Sobre la ayuda de esta investigación para aquellos que luchan contra el sobrepeso, sin tener problemas cardíacos o de colesterol, Diamond dijo que “la dieta baja en carbohidratos es una forma ideal de perder peso”.

Sin embargo, señaló que entiende que puede ser difícil.

“Eliminar los carbohidratos significa reducir en gran medida el consumo de pan, pasta, papas, cereales y azúcar, lo que para algunos puede ser muy difícil porque el azúcar puede ser adictivo”, dijo.

No obstante, explicó que en lugar de estas ricas comidas, una persona “puede disfrutar de todas las formas de alimentos de origen animal, la mayoría de las verduras y algunas frutas”.

El estudio de Diamond señala que seguir una dieta baja en carbohidratos es más eficaz para las personas con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, como las personas con sobrepeso, hipertensas y diabéticas.