Las bebidas que debes evitar para prevenir el cálculo renal

2. Batidos de proteína: consumir proteína en exceso podría tener efectos indeseados para la salud. Así lo explica el programa de Evaluación y Tratamiento de Cálculos Renales de la Universidad de Chicago: “Las cargas de proteínas aumentan el calcio en la orina, y con ello la posibilidad de formación de cálculos”. Expertos recomiendan seguir con las pautas de la OMS y no excederse en su consumo. Le puede interesar: Pautas del Ministerio de Salud para prevenir la enfermedad renal

3. Suplementos de vitamina C: el exceso de vitamina C puede traer efectos negativos para la salud y aunque las vitaminas son buenas para el organismo, expertos recomiendan no exceder su consumo, pues el cuerpo convierte esta sustancia en oxalato. La dosis recomendada por los especialistas es de 75 mg para las mujeres y 90 mg para los hombres. Sin embargo, siempre debe consultar con su médico de cabecera antes de administrarla.