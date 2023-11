Las 9 vitaminas hidrosolubles: ¿qué aportan y cómo nos afecta su déficit?

En el caso de tener un déficit de vitaminas, lo recomendable es acudir a un nutricionista para aprender a comer de forma saludable.

“Un suplemento aporta vitaminas y minerales, pero cuando comes correctamente, no pierdes nutrientes, aminoácidos y compuestos que son muy beneficiosos para el organismo. Todo lo que no te puede aportar un suplemento“, indicó Íñigo Uriarte, del equipo médico de Melio.