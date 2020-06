Las 4 claves de la prevención del COVID-19

La propagación del coronavirus en Colombia acumula, a la fecha, 65.633 casos confirmados, entre los que, desafortunadamente, se incluyen 2.126 fallecidos. Es por ello que, hoy por hoy, el mejor tratamiento para frenar esa cadena de contagios es tener en cuenta cuatro ‘keys’ (claves) de protección individual, tal como lo reitera el Instituto Nacional de Salud (INS).

Alejarse de los lugares con aglomeraciones y evitar generarlas, usar tapabocas siempre y de la forma correcta (que cubra boca y nariz, no solo la boca), lavarse las manos frecuentemente y conservar la distancia de al menos dos metros con otras personas son las medidas básicas que se deben mantener en caso de que sea necesario salir de casa.

“Es muy importante comprender que la velocidad del contagio se da por la interacción social. Entre más contactos entre personas existan, más casos habrá, más gente llegará a la hospitalización y a las unidades de cuidados intensivos y más personas, lamentablemente, podrían fallecer”, destaca, al respecto Martha Lucía Ospina, directora del INS.

La funcionaria advierte que se ha identificado una despreocupación generalizada frente a la COVID-19, con relación a la pérdida de conciencia ciudadana del riesgo, por ejemplo, “al creer que el virus no existe, que Colombia ya se encuentra en fase de descenso, que ya ha pasado el pico epidémico, que finalmente no pasó nada”, lo cual ha disminuido la rigurosidad en el mantenimiento de estas cuatro ‘keys’ de prevención individual socializadas insistentemente. “Las aperturas y flexibilizaciones no pueden interpretarse como ausencia del riesgo, todo lo contrario”, asevera la directiva. (Vea aquí: [Especial] El rastro del coronavirus en Cartagena)

Y es que precisamente el crecimiento acelerado en el número de casos nuevos diarios da cuenta de que el riesgo persiste, razón por la que es imprescindible insistir en todos los protocolos que contribuyan a contener su propagación.