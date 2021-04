Ahora, cuando algunas ciudades del país atraviesan su tercer pico de contagios de COVID-19 y Cartagena podría alcanzarlo después de Semana Santa, es vital que los ciudadanos entiendan que la vacuna no genera una respuesta inmunitaria instantánea. El médico, biólogo e investigador Pablo Peñaloza MacMaster ha explicado que “muchas personas se quitan el tapabocas inmediatamente después de vacunarse, y esto las pone en riesgo de infectarse y trasmitir el virus. Para estar altamente protegido contra el SARS CoV-2, hay que recibir el refuerzo de la vacuna y después esperar entre una y dos semanas para que las celulas B y T de memoria se expandan suficientemente”. (Le puede interesar: Vacunación en Cartagena: habilitan citas para mayores de 70 años) Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los EE. UU. reafirman que “las personas se consideran completamente vacunadas contra el COVID-19 dos semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis (Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac), o 2 semanas después de haber recibido una única dosis (Janssen)”. En este sentido, los CDC tienen las siguientes recomendaciones para personas completamente vacunadas (para entornos no médicos): 1 Las personas completamente vacunadas pueden: • Visitar a otras personas completamente vacunadas en interiores sin usar máscaras ni distanciamiento físico. •Visitar a personas no vacunadas de un solo hogar que tienen un riesgo bajo de contraer la enfermedad grave COVID-19 en interiores sin usar máscaras o distanciamiento físico. • Abstenerse de la cuarentena y las pruebas después de una exposición conocida, si es asintomático. (Le puede interesar: ¿Puedo vacunarme contra el COVID si estoy en tratamiento inmunosupresor?) 2 Por ahora, las personas completamente vacunadas deben continuar: • Tomando precauciones en público, como usar un tapabocas bien ajustado y distanciamiento físico. • Usando tapabocas, respetando el distanciamiento físico y cumpliendo con otras medidas de prevención cuando visiten a personas no vacunadas que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad grave por COVID-19 o que tengan un miembro del hogar no vacunado con un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID. • Usando mascarilla, manteniendo la distancia física y practicando otras medidas de prevención cuando visite a personas no vacunadas de varios hogares • Evitando las reuniones en persona de tamaño mediano y grande. • Debe hacerse la prueba si experimenta síntomas de COVID-19.

