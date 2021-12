Los contagios en personas ya vacunadas contra la COVID-19 aumentan en gran medida la respuesta inmunitaria a las variantes del virus, generando una “súperinmunidad”, según un estudio de la Oregon Health & Science University (Estados Unidos).

Estos resultados, publicados en la revista ‘Journal of the American Medical Association’ (JAMA), revelan que esta infección tras recibir la vacuna genera una respuesta inmunitaria robusta contra la variante delta. Los autores afirman que esta respuesta inmunitaria generada “probablemente sea muy eficaz contra otras variantes a medida que el virus siga mutando”. (Lea aquí: Las vacunas anticovid para niños no causan daños cardiacos irreparables)

“No se puede conseguir una respuesta inmunitaria mejor que esta. Estas vacunas son muy eficaces contra la enfermedad grave. Nuestro estudio sugiere que los individuos que se vacunan y luego se exponen a una infección avanzada tienen una súperinmunidad”, asegura el autor principal de la investigación, el doctor Fikadu Tafesse.

El estudio descubrió que los anticuerpos medidos en las muestras de sangre de los casos de avance eran más abundantes y mucho más eficaces (hasta un 1,000 por ciento más) que los anticuerpos generados dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.